Bayonetta 3 e Platinum Games: Hideki Kamiya ha un importante messaggio per i fan

Con la presentazione del primo gameplay di Bayonetta 3, è stato confermato l'atteso ritorno della Strega di Umbra, che debutterà su Nintendo Switch nel corso del prossimo anno.

A breve distanza dalla trasmissione del Nintendo Direct di settembre, il team creativo di Platinum Games ha voluto indirizzare un messaggio ai fan, che attendevano aggiornamenti sul gioco sin dal lontano 2017. L'Executive Director Hideki Kamiya, in particolare, ha voluto ringraziarli per l'accoglienza riservata al ritorno di Bayonetta, ma anche chiarire il suo ruolo all'interno della produzione.



L'autore ha infatti deciso di continuare a supervisionare la storia e la creazione del mondo di gioco, ma ha rinunciato al ruolo di Director, per il quale ha invece designato Yusuke Miyata. A supportare quest'ultimo, troviamo inoltre Yuji Shimomura and Masaki Suzumura, per le sequenze cinematiche, e Mari Shimazaki, per il design della Strega di Umbra. Miyata non ha mai lavorato alla serie, ma garantisce di aver consumato ogni possibile fonte di informazione legata al personaggio e di essersi ampiamente interfacciato con Kamiya prima di mettersi al lavoro.



Pieno di fiducia per il team attualmente al lavoro su Bayonetta 3, Kamiya ha fatto un'importante promessa agli appassionati: "State tranquilli e attendete nuove informazioni, perché non importa quanto siano grandi le vostre aspettative, prometto che vi proporremo un'esperienza che le supererà tutte". A corredo del messaggio, l'Executive Director ha inoltre garantito che c'è ancora molto da scoprire sull'esclusiva Nintendo Switch: "Ci sono ancora molti segreti su Bayonetta 3, ma per ora preferiamo che lasciate viaggiare la fantasia sulla base del nuovo trailer".