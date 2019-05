Bayonetta 3: Platinum Games sta sperimentando un nuovo processo di sviluppo

Dopo aver accennato al fatto che Bayonetta 3 sarà differente rispetto ai due predecessori , Atsushi Inaba approfondisce l'argomento con alcune interessanti dichiarazioni.

Lo sviluppatore di Platinum Games ha infatti sottolineato come il team, grazie all'esperienza guadagnato in seguito alla realizzazione dei primi due capitoli della saga, abbia deciso di optare per un processo di sviluppo differente. In particolare, ha dichiarato Inaba, "Con Bayonetta e Bayonetta 2 abbiamo sostanzialmente avuto un processo di sviluppo ortodosso, almeno per noi. Abbiamo realizzato la prima fase, poi la seconda, poi la terza e costruito vicenda e ritmo in maniera cronologica. Per Bayonetta 3, possiamo dire che abbiamo appreso abbastanza dalla produzione degli altri due titoli da cambiare il nostro processo in una modalità che è differente da quella che ho appena descritto".

Un sistema di elaborazione creativa piuttosto inedito per il team sembra dunque stare caratterizzando la realizzazione del terzo capitolo delle avventure della Strega di Umbra. In merito, Inaba ha suggerito che le implicazioni di questa scelta potrebbero risultare manifeste all'interno del prodotto finale. Commentandola, Inaba ha infatti dichiarato: "Forse anche i giocatori se ne renderanno conto. E questi sono gli unici indizi che avrete!". Curiosi di saperne di più? Recentemente, Nintendo ha confermato il Direct E3 2019: che possa essere il giusto palcoscenico per comunicare al pubblico novità sull'esclusiva Nintendo Switch?