Bayonetta 3 pronta al lancio su Nintendo Switch: cosa cambia con la Day One Patch

La grande accoglienza riservata a Bayonetta 3 si appresta a passare al vaglio del pubblico internazionale, con l'action di Platinum Games ormai pronto al debutto su Nintendo Switch.

La terza avventura della Strega di Umbra sarà disponibile sulla console ibrida a partire da domani, venerdì 28 ottobre 2022. Nella stessa data, Bayonetta 3 accoglierà anche una Day One Patch, che provvederà a rifinire l'esperienza con alcuni accorgimenti. Tra questi, trova spazio la possibilità di implementare la Modalità Angelo Naive fin dall'inizio dell'avventura, con un'applicazione più estesa nel gioco. L'opzione, lo ricordiamo, riduce il livello di violenza e sfumature sessuali presenti in Bayonetta 3. Oltre che all'avvio del titolo, la modalità potrà essere attivata all'inizio di ogni singolo capitolo.

L'aggiornamento del Day One distribuito da Platinum Games abilita inoltre una classifica online, pronta ad accogliere i dati relativi alle migliori performance ludiche della community. Il tabellone ospiterà i risultati più interessanti in termini di punteggio e tempi di completamento delle diverse sezioni di Bayonetta 3. Infine, Platinum Games conferma di aver apportato alcune modifiche volte a migliorare il bilanciamento generale dell'avventura. Alcuni accorgimenti mirano invece a rendere più fluida e piacevole l'esperienza di gioco.



Per tutti i dettagli sul ritorno in scena della Strega di Umbra, vi rimandiamo all'entusiastica recensione di Bayonetta 3 firmata dal nostro Giuseppe Arace.