Bayonetta 3 su PS5 e Xbox Series X? Il consiglio di Kamiya: 'comprate Nintendo Switch'

L'atteso ritorno della Strega di Umbra in occasione del Nintendo Direct di settembre ha portato con sé anche l'annuncio della finestra di lancio di Bayonetta 3.

È stato così confermato che il sequel approderà sul mercato nel corso del 2022, in esclusiva su Nintendo Switch. Una circostanza che potrebbe mutare solamente in seguito ad una decisione della stessa Nintendo, come di recente ribadito da Hideki Kamiya in persona. L'Executive Director di Bayonetta 3, raggiunto dalle richieste dei fan che desidererebbero una versione PlayStation 5 o Xbox Series X dell'Action, ha infatti schiettamente ironizzato su tale eventualità.

"Esattamente come accaduto con Bayonetta 2, - ha dichiarato Kamiya - stiamo sviluppando Bayonetta 3 grazie ai fondi messi a disposizione da Nintendo. Noi ci occupiamo soltanto della realizzazione. Tutte le decisioni relative al prodotto finale sono nelle mani di Nintendo. Perciò sentitevi liberi di inviare le vostre richieste per la pubblicazione del gioco su altre console direttamente a Nintendo". Certo che la possibilità di vedere la Strega di Umbra approdare su PS5 o Xbox Series X sia la medesima di un debutto di Super Mario o The Legend of Zelda sulle console Sony e Microsoft, il dirigente di Platinum Games ha concluso il suo intervento augurando ironicamente "Buona fortuna" ai giocatori convinti del contrario, e offrendo il seguente consiglio: "Se fossi in voi, comprerei semplicemente una Nintendo Switch".



A corredo, ricordiamo che l'autore videoludico ha promesso che Bayonetta 3 supererà tutte le aspettative dei fan.