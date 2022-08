Bayonetta 3: nuovi dettagli storia e online dell'esclusiva Switch dal rating australiano

L'ente australiano preposto alla classificazione dei videogiochi destinati ad approdare sul mercato ha valutato Bayonetta 3: la scheda confezionata dalla rating board australiana descrive l'esclusiva Switch e fornisce, così facendo, degli interessanti dettagli su trama, contenuti e funzioni online del titolo.

Per l'Australian Classification Board, la nuova avventura da vivere insieme alla Strega di Umbra sarà particolarmente ricca di contenuti "maturi", a giudicare dal rating "MA 15+ Restricted" imposto dall'agenzia governativa.

Nel riassunto fornito dall'ente australiano troviamo anche degli interessanti spunti di riflessione sulla storia e sulle funzionalità online del titolo. Nella scheda, infatti, Bayonetta 3 viene descritto (attenzione agli spoiler) come "un action adventure in cui i personaggi umani viaggiano attraverso una serie di ambientazioni fantasy, combattendo mostri chiamati Homunculi e un essere malvagio noto come Singularity. I giocatori dovranno raggiungere un'isola, Thule, e impedire a Singularity di distruggere i mondi conosciuti".

Nella scheda stilata dalla rating board australiana trova spazio anche un passaggio, non meno interessante, sulle funzionalità online di Bayonetta 3: "Il gioco offre un'interattività online sotto forma di classifica condivise, tramite un sistema che consente ai giocatori di caricare i punteggi raggiunti in ciascun capitolo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile dal 28 ottobre rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Bayonetta 3 con tutte le novità sulla strega di PlatinumGames.