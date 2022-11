Bayonetta 3, nuovo report: in origine prevedeva aree open world e hub come Super Mario 64

Nelle primissime fasi di sviluppo di Bayonetta 3 dopo la cancellazione di Scalebound, PlatinumGames prevedeva di trasformare l'intero mondo di gioco in una sorta di scenario semi-open world con tanto di hub centrale in stile Super Mario 64: a condividere questa importante anticipazione è il noto giornalista Imran Khan.

Stando a quanto sostenuto da Khan, infatti, il team di PlatinumGames intendeva offrire agli emuli della Strega una grande area esplorabile da cui si sarebbe potuto accedere ai livelli della campagna principale. Lo stesso giornalista sostiene che il punto di riferimento degli sviluppatori giapponesi, al tempo, fosse proprio Super Mario 64 e il suo iconico Castello pieno di quadri nei quali 'tuffarsi' per vivere avventure sempre diverse all'interno dei rispettivi scenari semi-open world.

A detta di Imran Khan, PlatinumGames passò gran parte della fase iniziale dello sviluppo di Bayonetta 3 a condurre esperimenti per concretizzare questa idea. I test, però, non produssero i risultati sperati e Nintendo, in qualità di produttore, decise di ridimensionare il progetto per una serie di fattori: stando a Khan, la casa di Kyoto non era contenta del 'ritmo' del gameplay e delle prestazioni del titolo sull'hardware di Switch. La sopraggiunta pandemia da Covid, per Imran Khan, spinse PlatinumGames ad accantonare definitivamente quel concept.

E voi, cosa ne pensate al riguardo?