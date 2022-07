Bayonetta 3: valutazione Mature dall'ESRB, domani la data di lancio?

La data di lancio di Bayonetta 3 è stata recentemente suggerita da un leak, ma Nintendo e Platinum Games non hanno ancora comunicato il giorno in cui la Strega di Umbra farà il suo trionfale ritorno. Il gioco ha però ricevuto la valutazione dell'ESRB, e questo lascia ben sperare i fan che attendono l'arrivo dell'esclusiva Switch.

L'Entertainment Software Rating Board, l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi in Nord America, ha assegnato una valutazione Mature per Bayonetta 3, un'informazione che in sé non dovrebbe sorprendere nessuno dal momento che anche gli altri capitoli della serie sono stati classificati allo stesso modo. L'aspetto più interessante della faccenda è che, solitamente, le registrazioni delle rating board internazionali anticipano di pochi mesi il debutto del gioco preso in esame. È possibile, quindi, che lo sviluppo di Bayonetta sia ormai a buon punto e che Platinum Games e Nintendo siano quasi pronte ad annunciare la tanto agognata data di lancio.



Superata ormai la metà del 2022, un annuncio da parte di sviluppatore e publisher dovrebbe ormai essere imminente, ed è proprio quello che suggerisce il leaker Syluxhunter, che nel suo ultimo post ha dichiarato che Nintendo svelerà tutti i dettagli domani mercoledì 13 luglio. L'insider aveva precedentemente affermato che il gioco sarebbe uscito a fine ottobre.

Nel mentre attendiamo i prossimi aggiornamenti ufficiali, vi riamandiamo alla nostra Anteprima di Bayonetta 3 per tutti gli ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco dell'acclamata serie action sviluppata da Platinum Games.