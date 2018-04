Bayonetta 3 sarà un punto di svolta per Platinum Games

Parlando nel corso del Reboot Develop 2018, Atsushi Inaba di Platinum Games ha riferito che "Bayonetta 3 rappresenterà un punto di svolta per la compagnia e per il nostro metodo di lavoro", lasciando intendere l'enorme portata del progetto per lo studio giapponese.

Obiettivo di Platinum Games è quello di "creare qualcosa di assolutamente nuovo aggiungendo caratteristiche inedite e dando vita a un nuovo modo di giocare, qualcosa di diverso rispetto al solito." Inaba e Hideki Kamiya stanno lavorando duramente per plasmare l'identità di Bayonetta 3 e fare in modo che il gioco possa superare i livelli raggiunti dai suoi predecessori, così da non deludere le elevate aspettative del pubblico.

Bayonetta 3 è stato annunciato lo scorso mese di dicembre durante i The Game Awards, il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, l'unica certezza riguarda la piattaforma di destinazione, il nuovo Bayonetta uscirà in esclusiva su Nintendo Switch. Sapevate che Platinum Games ha annunciato di recente una nuova IP, World of Demons, in arrivo su smartphone nel 2018?