Bayonetta 3: secondo un'indiscrezione uscirà su Switch entro l'estate 2018

Secondo quanto riportato da un'indiscrezione emersa su reddit,, annunciato durante l'annuale cerimonia dei Game Awards, sarà pubblicato su Nintendo Swich entro l'estate di quest'anno.

Il titolo di Platinum Games è ancora privo di una data di lancio, e in molti temono che bisognerà aspettare ancora molto tempo prima della release sull'ibrida della grande N. Tuttavia, questo nuovo leak, approvato dai moderatori di reddit e quindi potenzialmente affidabile, potrebbe dare nuova speranza ai possessori della console che attendono trepidanti la nuova adrenalinica avventura di Bayonetta.

"Non penso rivelarvi la sua identità, ma una fonte affidabile mi ha rivelato che Bayonetta 3 sarà pubblicato quest'anno, forse in estate, ma comunque non oltre il 2018", ha scritto l'autore del post. "Ho fatto verificare le mie fonti ai moderatori e ho ottenuto il permesso di pubblicare il post. Mi dispiace non poter riferire molto altro, ma vi consiglio di seguire attentamente il Nintendo Direct. Se quello che abbiamo sentito si rivelerà vero, questo direct potrebbe essere il vero E3 di Nintendo. Molti parlano anche di Pokémon e Animal Crossing, ma a quanto ho sentito è solo Animal Crossing ad avere possibilità di arrivare quest'anno".

A questo punto, non ci resta che sperare in una conferma per il Nintendo Direct, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe tenersi l'11 gennaio.