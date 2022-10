Bayonetta 3, la strega ha una nuova doppiatrice: Platinum Games spiega perché

Sin da quando fu mostrato il primo video-gameplay ufficiale di Bayonetta 3 nel settembre del 2021, molti fan della serie si erano accorti di come la voce dell'iconica protagonista fosse diversa rispetto a quanto ascoltato nei primi due giochi della serie targata Platinum Games, ipotizzando quindi un cambio di doppiatrice.

Un accenno al possibile cambiamento arrivò anche dalla stessa interprete del personaggio: Hellena Taylor era dubbiosa sul suo coinvolgimento in Bayonetta 3, lasciando intendere di non essere stata coinvolta nel progetto. Adesso sappiamo con assoluta certezza che la Taylor è stata sostituita, con Jennifer Hale nuova interprete di Bayonetta: i motivi dietro tale cambiamento li ha spiegati il director Yusuke Miyata nel corso di un'intervista con Game Informer.

"Diverse circostanze coincidenti hanno reso complicato per Hellena Taylor riprendere il suo ruolo. Abbiamo quindi tenuto dei provini per trovare la nuova voce di Bayonetta ed abbiamo poi offerto il ruolo a Jennifer Hale, che pensavano fosse perfetta per il personaggio", spiega Miyata, che aggiunge: "Comprendo la delusione dei fan che devono assistere ad un cambio d'interprete a questo punto della serie, ma la performance di Jennifer è andata oltre le nostre aspettative. Sono fiducioso sul fatto che la sua interpretazione di Bayonetta supererà le aspettative dei fan".

La Hale in ogni caso si può considerare come una veterana dell'industria videoludica, avendo prestato la propria voce a diversi personaggi iconici: è lei l'interprete della versione femminile del Comandante Shepard in Mass Effect, di Samus Aran nella trilogia di Metroid Prime e di Naomi Hunter in Metal Gear Solid, giusto per fare alcuni nomi. Bayonetta, insomma, è in buone mani.

La strega di Umbra non sarà il solo personaggio giocabile: Viola avrà uno stile di gameplay completamente diverso in Bayonetta 3, assicura Nintendo.