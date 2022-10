Bayonetta 3, la Strega di Umbra torna in grande stile: l'ultima prova prima della Recensione

Il debutto di Bayonetta 3 è ormai dietro l'angolo, ed abbiamo avuto l'occasione di provare con mano il nuovo stylish action di Platinum Games prima che la Strega di Umbra torni a folgorarci con la sua grazia e le sue abilità in combattimento dal 28 ottobre.

È forse ancora troppo presto per addentrarci nel tessuto narrativo di Bayonetta 3, ma è già interessante osservare la nuova schiera di nemici che ci troveremo ad affrontare in questo nuovo viaggio. Gli Homunculus sono creature dal design diverso da quello delle schiere Angeliche ma non per questo manchevole d'adeguata ispirazione, con un risultato finale tra il sontuoso e il grottesco.



In Bayonetta 3, Cereza è tornata in forma smagliante e saprà inanellare una serie di innumerevoli e spettacolari attacchi proprio come ci ha abituato in passato. Il giocatore potrà effettuare attacchi dalla distanza, intervallati dal salvifico Sabbat Temporale chiamato in causa il furente Gomorra o la tentatrice Madama Butterlfy, il tutto per un equilibrio di gioco che ci è parso estremamente promettente sin da queste prime battute.

L'action game vedrà anche l'introduzione di un nuovo personaggio giocabile, Viola, una strega apprendista dotata di katana e incentrata sui combattimenti ravvicinati. Pur non essendo radicale, il passaggio da un personaggio all'altro è molto tangibile e consentirà di variare gli stili di combattimento. Viola potrà chiamare in sua difesa il suo simpatico demone Cheshire ma, a differenza di Cereza, non rimarrà senza difese durante l'evocazione.

In attesa del debutto su Nintendo Switch atteso per il 28 ottobre, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Bayonetta 3 per ulteriori approfondimenti.