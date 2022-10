Bayonetta 3, la strega di Umbra è tornata: vi raccontiamo il nuovo capolavoro di Platinum

Nel mentre continua a tenere banco la polemica legata ad Hellena Taylor, la strega di Umbra è finalmente tornata sulle scene dopo una lunga attesa: Bayonetta 3 è un tripudio di azione e spettacolarità, una vera e propria apoteosi degli action game secondo Platinum Games.

Al netto di qualche incertezza tecnica, che non riesce ad esaltare in modo totale la pur sempre azzeccata caratterizzazione stilistica della produzione, Bayonetta 3 si impone come uno dei vertici assoluti nella categoria degli action game. Il terzo capitolo della saga firmata Platinum Games è una continua scoperta, un vertiginoso e pirotecnico viaggio dedicato agli amanti della strega di Umbra e dei giochi d'azione.

Il sistema di combattimento, pietra angolare del prodotto, è ancora una volta pienamente riuscito, capace di miscelare in modo sapiente tecnicismi e pura spettacolarità. Il gameplay va a braccetto con una varietà di situazioni oltremodo soddisfacente, tramite cui l'esperienza risulta incalzante e mai noiosa. C'è inoltre da tenere in considerazione l'aggiunta di Viola, la strega apprendista armata di katana che rappresenta una grande ventata di novità nella serie, pensata per i giocatori che prediligono gli scontri ravvicinati. In Bayonetta 3 c'è davvero tanto da scoprire: il nostro consiglio è quello di tuffarvi a capofitto in uno dei più grandi esponenti del genere che siano mai apparsi sul mercato.

In attesa del debutto fissato al 28 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Bayonetta 3 per ulteriori approfondimenti sulla nuova avventura della strega di Umbra.