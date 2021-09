Bayonetta 3, la Strega di Umbra è tornata: i fan festeggiano con ondate di fan art

L'ultimo Nintendo Direct ha portato con sé il ritorno della Strega di Umbra, amatissima protagonista di Bayonetta e Bayonetta 2, ora attesa nel nuovo Action firmato da Platinum Games.

Per festeggiare l'annuncio della finestra di lancio di Bayonetta 3, la community di appassionati legati alla saga ha deciso di esprimere il proprio entusiasmo con una serie di omaggi. La rete e i social network si sono infatti ritrovati letteralmente invasi di fan art dedicate alla Strega. Una quantità tale che i frequentatori di Resetera hanno finito per raccogliere le migliori produzioni in un'unica rassegna sulle pagine del noto forum.

Alcune delle creazioni dei giocatori sono effettivamente particolarmente ben riuscite, al punto che una delle opere è stata apprezzata da Hideki Kamiya in persona. Direttamente in calce a questa news, potete trovare alcune delle fan art realizzate sino ad ora dai giocatori in febbrile attesa di poter testare Bayonetta 3 su Nintendo Switch. Cosa ve ne pare?

Ricordiamo che l'Action game troverà spazio esclusivamente sull'hardware del colosso di Kyoto, come di recente ricordato dalla stessa Platinum Games, al punto che Kamiya ha di recente consigliato ai fan di Bayonetta 3 di comprare Nintendo Switch. La Strega di Umbra, lo ricordiamo, debutterà nel corso del prossimo anno.