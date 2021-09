Bayonetta 3, che succede? La doppiatrice storica è dubbiosa sul suo coinvolgimento

Il piccolo aggiornamento sui lavori di Bayonetta 3 ha spinto molti appassionati a chiedere lumi alla doppiatrice Hellena Taylor, la voce "ufficiale" di Bayonetta nella versione in lingua inglese della saga action di PlatinumGames.

Nel confrontarsi con i tanti fan che esortano Nintendo e gli sviluppatori giapponesi a fornire delle indicazioni sulle tempistiche di lancio e sull'attuale stato dei lavori di Bayonetta 3, Taylor ha preferito non sbilanciarsi ma ha fornito delle indicazioni piuttosto inequivocabili sul suo coinvolgimento nel progetto.

In risposta ad un appassionato che, nel contattarla sui social, spiega a Taylor che "sei un'icona Hellena. Non riesco davvero a immaginare Bayonetta senza la tua fantastica voce", la doppiatrice storica della guerriera che ha "stregato" milioni di fan di action adventure in tutto il mondo ha spiegato al suo diretto interlocutore che "beh, potresti doverlo fare".

Al netto della doccia gelida per il possibile abbandono di Taylor dal suo ruolo come doppiatrice di Bayonetta, nei mesi scorsi i vertici di Nintendo of America hanno ritenuto opportuno sottolineare come Bayonetta 3 sia ancora in sviluppo: l'esclusiva Nintendo Switch verrà mostrata a tempo debito dalla casa di Kyoto.