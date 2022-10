Bayonetta 3: lo sviluppo cominciò dopo la cancellazione di Scalebound

Sembra ieri quando venne annunciata la cancellazione di Scalebound, la promettente avventura ruolistica targata Platinum Games concepita come esclusiva del parco titoli delle console di punta di Microsoft. A distanza di anni dall'eliminazione del progetto e dopo pochi giorni dall'uscita di Bayonetta 3, sono giunte delle informazioni interessanti.

Platinum Games, dopo l'annuncio dell'interruzione del sopracitato titolo in sviluppo, si mise ai lavori sul sequel di Bayonetta 3. In poche parole, passò pochissimo tempo tra la chiusura dei lavori su Scalebound e l'inizio di un nuovo Bayonetta. Tutto ciò non è però da intendersi come negativo: d'altronde, tutti noi abbiamo assistito al grandissimo successo riscosso dalla nuova esclusiva di Nintendo Switch, anche a fronte di tutte le polemiche derivanti dal boicottaggio aizzato da Hellena Taylor a favore di un ente anti-aborto. Nel bene e nel male, neanche le pesanti accuse della doppiatrice - smentite solo in seguito da alcuni report della stampa specializzata - hanno potuto affossare un grande prodotto come quello derivante dall'estro creativo di Platinum Games.

Nel corso di alcune sue ultime dichiarazioni, però, Hideki Kamiya ha fornito ulteriori curiosità sullo sviluppo della sua ultimissima fatica. Come detto in apertura, sembrerebbe che lo stato dei lavori su Bayonetta 3 sia cominciato subito dopo la cancellazione dell'ormai abbandonato Scalebound, di cui sappiamo solo che Inaba e Kamiya vogliono parlarne seriamente con Microsoft. "Per quanto riguarda i tempi - di sviluppo -, è stato solo dopo la cancellazione del progetto su cui stavamo lavorando su, Scalebound. Decidemmo di iniziare a lavorare su Bayonetta 3, un gioco che i fan volevano e uno che io volevo fare. Scrivere la prosta non costa nulla, così cominciammo a modellarne il prototipo".

"Cominciai a ideare i concept e a realizzare le prime bozze". A tal proposito, è intervenuto anche lo stesso Makoro Okazaki, sostenendo che durante i lavori sul porting di Bayonetta 2 su Nintendo Switch arrivarono una serie di feedback positivi dallo stesso Kamiya, che portarono a rendere lo stesso Bayonetta 3 una realtà nel 2022. L'interessante retroscena attorno allo sviluppo di Bayonetta 3 e dell'apporto di Kamiya all'effettiva realizzazione dello stesso Bayonetat 3 faranno la felicità di moltissimi fan. D'altronde, come raccontatovi nella nostra recensione di Bayonetta 3, parliamo dell'apoteosi degli action secondo Platinum Games, essendo questo nuovo titolo il frutto della messa a punto videoludica di un'importantissima software house di uno dei generi più amati dai videogiocatori.