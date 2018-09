Bayonetta 3: lo sviluppo procede al meglio, Platinum Games entusiasta del progetto

In occasione del Bitsummit Roadshow, Platinum Games è tornata a parlare dell'atteso Bayonetta 3, nuovo capitolo della pirotecnica serie action dell'apprezzata software house giapponese in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch.

Sono stati Hideki Kamiya e Atsushi Inaba a fornire le prime impressioni sullo sviluppo dell'action game, di cui purtroppo sappiamo ancora molto poco. Queste le brevi dichiarazioni rilasciate alla testata di Dualshockers:

"È bello potervi dire che tutto sta andando molto, molto bene. Siamo tutti molto entusiasti di quello che stiamo facendo con il gioco".

In aggiunta, Kamiya ha raccontato un piccolo aneddoto sulla genesi del primo Bayonetta. Il director aveva avuto inizialmente l'idea di far utilizzare le pistole per attaccare i propri nemici, ma un'animatore dello studio ha suggerito che la nostra protagonista avrebbe dovuto anche prendere a calci i propri nemici. Ed è così che alla fine si optò per posizionare le pistole sui tacchi di Bayonetta.

Ricordiamo che Bayonetta 3 sarà pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch ad una data di lancio ancora sconosciuta. Platinum Games ha in passato dichiarato che questo nuovo capitolo della serie action rappresenterà un vero e proprio punto di svolta per lo studio di sviluppo. Rimanete sulle nostre pagine per tutte le prossime novità sul nuovo atteso titolo di Platinum.