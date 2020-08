Bayonetta 3, sviluppo rallentato dal Coronavirus? Parlano Kamiya e Inaba

Ad oltre due anni e mezzo dall'annuncio, Bayonetta 3 non è ancora arrivato sul mercato. PlatinumGames non solo non ha ancora svelato una data d'uscita, non ha mai nemmeno mostrato delle immagini del gioco vero e proprio. In compenso, Hideki Kamiya continua a fornire degli stringati aggiornamenti sullo sviluppo per tranquillizzare la community.

Lo hanno fatto ancora una volta nella giornata di ieri, quando nel corso di un'intervista con GameXplain il game designer si è limitato a riferire che lo sviluppo "procede bene" e null'altro, similmente a quanto già fatto in passato. Questa dichiarazione segue a quella rilasciata lo scorso mese di maggio, quando ha invitato tutti i giocatori a mettere da parte le preoccupazioni in merito allo stato dello sviluppo.

Quest'anno, la lavorazione di numerosi giochi è stata rallentata dalla pandemia di Coronavirus, quindi è lecito chiedersi se ciò sia accaduto anche per Bayonetta 3. L'intervistatore l'ha chiesto al produttore Atsushi Inaba, che tuttavia non è riuscito a fornire una risposta esauriente: "Quanto ha influenzato il nostro lavoro? Onestamente, credo che sia qualcosa che capiremo in seguito. Abbiamo lavorato da casa, provando a fare ciò che potevamo con questa nuova metodologia".

Insomma, nonostante i suoi creatori continuino a rassicurarci sullo stato dello sviluppo, Bayonetta 3 continua a rappresentare un mistero. Nintendo non è solita mostrare materiale dei propri giochi con troppi mesi di anticipo sull'uscita, ma ormai è passato davvero molto tempo dall'annuncio e la fame d'informazioni da parte dei fan è piuttosto comprensibile. Bayonetta 3, ricordiamo, è atteso esclusivamente su Nintendo Switch.