Bayonetta 3: tanti nuovi dettagli su gameplay, abilità e personaggi giocabili

Questo pomeriggio abbiamo finalmente scoperto la data d'uscita ufficiale di Bayonetta 3, l'attesissima esclusiva Nintendo Switch che è tornata a mostrarsi con un frenetico trailer contenente sequenze tratte dalla storia e dai combattimenti. Grazie al sito ufficiale, possiamo scoprire anche ulteriori dettagli su ciò che ci aspetta all'uscita.

Il primo dettaglio svelato dal portale Nintendo riguarda Viola, la giovane guerriera armata di spada che abbiamo visto nel trailer. Si tratta di una strega alle prime armi che ricopre il ruolo di personaggio giocabile proprio come Bayonetta. Oltre ad usare spada e rampino, Viola può avvalersi dell'aiuto di Cheshire, un demone felino dai poteri speciali che può combattere al suo fianco.

Per quello che riguarda invece le abilità della Strega di Umbra, la sua principale novità consiste nell'utilizzo del Demon Masquerade, un sistema attraverso il quale viene sfruttato il potere dei demoni che risiedono negli strumenti di morte della protagonista per attivare trasformazioni speciali che le consentono di assumere le forme di Gomorrah, Malphas e Phantasmaraneae. Sempre a proposito di demoni, pare che si possano evocare creature dalle dimensioni molto generose per affrontare gli scontri più ardui. Parlando invece della storia, gli sviluppatori hanno confermato il ritorno di Jean, Rodin, Enzo e Luka. L'avventura ci porterà inoltre a visitare le strade di Tokyo e le imponenti montagne cinesi.

