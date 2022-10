Bayonetta 3 e il tentativo di boicottaggio: parla la nuova doppiatrice, Jennifer Hale

Quando a inizio mese hanno annunciato l'ingaggio di Jennifer Hale come nuova doppiatrice di Bayonetta, i vertici di PlatinumGames hanno motivato il cambio parlando di "diverse circostanze coincidenti che avrebbero reso complicato a Hellena Taylor, voce storica della Strega di Umbra, riprendere il suo ruolo.

Nessuno poteva immaginare la reazione della Taylor, che pochi giorni dopo ha fornito la sua versione dei fatti (parlando di un compenso troppo basso e comportamenti scorretti da parte di PlatinumGames) e ha invitato a boicottare il gioco. L'intervento dell'ormai ex doppiatrice di Bayonetta ha prevedibilmente scatenato un putiferio, con Kamiya che le ha dato velatamente della bugiarda prima di chiudere il suo account Twitter, testimonianze di altri doppiatori con compensi bassi e una comunità spaccata in due.

Quest'oggi, ha preso la parola anche Jennifer Hale, la nuova voce di Bayonetta per il terzo capitolo. La doppiatrice, essendo sotto NDA (accordo di non divulgazione), non ha potuto sbilanciarsi più di tanto, ma dalle sue parole traspare sia solidarietà nei confronti della sua collega sia un invito a non boicottare il gioco diretto ai videogiocatori.

"Per quanto riguarda Bayonetta 3, in qualità di membro di lunga data dalla comunità degli interpreti, supporto da anni il diritto di ogni attore di essere ben pagato ed essere ben supportato. Tutti quelli che mi conoscono, o hanno seguito la mia carriera, sanno che ho grande rispetto per i miei colleghi e che sono una sostenitrice di tutti i membri della comunità. Sono sotto NDA e non sono libera di parlare in questa situazione. La mia reputazione parla da sola. Chiedo sinceramente a tutti di tenere bene a mente che questo gioco è stato creato da un intero team di persone che hanno lavorato sodo e con dedizione, e spero che nessuno si faccia influenzare su ciò che hanno creato. Infine, spero che tutte le parti coinvolte riusciranno ad appianare le proprie divergenze in maniera amichevole e rispettosa. Con amore e rispetto per tutti, Jennifer Hale".

Prima di lasciarvi alla vostre considerazioni, ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile dal 28 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch.