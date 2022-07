Bayonetta 3: il nuovo trailer annuncia la data, esce davvero nel 2022!

Come preannunciato da alcuni insider, nella giornata di oggi Nintendo ha annunciato la data di uscita di Bayonetta 3 per Nintendo Switch, terzo gioco della serie con protagonista la celebre strega di PlatinumGames.

Bayonetta 3 esce il 28 ottobre 2022 solo su Nintendo Switch, in questo nuovo gioco "l’inarrestabile Strega di Umbra dovrà unire le forze con alcune vecchie conoscenze, oltre che con la misteriosa Viola e tante altre Bayonetta, per impedire agli homunculus, armi biologiche create dall’uomo, di seminare morte e distruzione."

Nintendo ha anche annunciato la speciale Trinity Masquerade Edition, edizione limitata che include un artbook a colori di 200 pagine, inoltre dal 30 settembre il primo Bayonetta verrà pubblicato singolarmente in versione fisica per Nintendo Switch.



Nintendo ha quindi mantenuto la promessa di lanciare Bayonetta 3 nel 2022, il gioco di PlatinumGames trova spazio in un calendario già affollato che include Xenoblade Chronicles 3 a fine luglio, Splatoon 3 a settembre e Pokemon Scarlatto e Violetto a novembre, andandosi quindi a posizionare nello slot di fine ottobre. Una bella notizia dunque per tutti coloro che aspettano il ritorno della strega Bayonetta, il nuovo episodio della saga esce il 28 ottobre 2022 in formato fisico e digitale solo su Nintendo Switch.