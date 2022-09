Bayonetta 3, trailer e gameplay dal Nintendo Direct: la Strega di Umbra è pronta al lancio

Chiusosi con il tanto atteso annuncio della data di annuncio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il Nintendo Direct di settembre si è rivelato particolarmente ricco.

Tra i numerosi contenuti proposti, ha trovato spazio anche un nuovo trailer di Bayonetta 3. Disponibile in apertura a questa news, il filmato ci riporta nell'universo distorto dominato dalla Strega di Umbra, pronta a scatenare i suoi devastanti poteri sugli sfortunati avversari. Tra vecchie conoscenze e volti nuovi, il terzo capitolo della serie Action consentirà ai giocatori di mettere a segno inedite combo. Su questo fronte, segnaliamo che al termine dell'evento digitale, Nintendo ha pubblicato un ulteriore gameplay trailer dedicato a Bayonetta 3: potete visionarlo direttamente in calce a questa news. Cosa ve ne pare della nuova avventura in programma per la Strega di Umbra?

Come già comunicato da Platinum Games e Nintendo, il Direct settembrino ha confermato che Bayonetta 3 sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 28 ottobre 2022, giusto in tempo per i festeggiamenti di Halloween.