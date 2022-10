Bayonetta 3: trucchi per ottenere Sfere velocemente

Dopo una lunga attesa, il terzo capitolo dedicato alla Strega di Umbra è finalmente disponibile in esclusiva Nintendo Switch, e grazie all’entusiasmo del pubblico Bayonetta 3 è riuscito a conquistare il terzo posto nella classifica di vendita UK nella prima settimana di commercializzazione.

Uno degli aspetti più riusciti del gioco è il sistema di combattimento, che permette ai giocatori di ingaggiare i nemici in scontri serrati e spettacolari utilizzando una grande quantità di armi e abilità, oltre alla nuova capacità della protagonista di evocare Demoni in suo aiuto. Tutte queste capacità letali possono essere potenziate in un apposito menù tramite la spesa delle Sfere accumulate durante la partita. Data la loro importanza, ecco alcuni trucchi e consigli per accumulare Sfere il più velocemente possibile:

Punti Combo

Il metodo più diretto per ottenerle è realizzare quanti più punti combo possibili durante i combattimenti: eseguendo e concatenando colpi e mosse di vario tipo senza subire danni e mantenendo un ritmo serrato aumenterete in maniera esponenziale il numero di punti combo in battaglia venendo così ricompensati con quantità di Sfere sempre più consistenti.

Rigiocate i capitoli già completati

Uno dei metodi migliori per accumulare grandi quantità di valute in-game, Sfere comprese, è di rigiocare molte volte i capitoli del gioco, in particolare quelli più ricchi di orde nemiche da affrontare così da ricevere in cambio i preziosi oggetti in ampie quantità. Dopo aver rigiocato un livello potrete riprendere la vostra avventura portando con voi tutte le Sfere accumulate.

Comprate il Maglio della Ricompensa

Il Maglio della Ricompensa è un pezzo di equipaggiamento che è possibile acquistare presso il negozio di Rodin spendendo una certa quantità di Semi, e che una volta ottenuto permette di aumentare passivamente il numero di Sfere guadagnati dai punti combo realizzati in combattimento. Acquistare quanto prima questo oggetto è quindi un ottimo modo per incrementare fin da subito le Sfere a vostra disposizione.

Per ulteriori approfondimenti sull'ultima fatica di Platinum Games, vi rimandiamo alla nostra recensione di Bayonetta 3.