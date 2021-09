Bayonetta 3 uscirà solo su Nintendo Switch o anche su PS5 e Xbox Series X?

Bayonetta 3 è stato il principale protagonista del Nintendo Direct di settembre 2021, dandoci finalmente la possibilità di dare uno sguardo al gameplay dell'opera firmata Platinum Games che promette tanta azione e spettacolarità come da tradizione nella serie.

Il Direct ci ha inoltre confermato quando esce Bayonetta 3: il gioco sarà disponibile nel corso del 2022, sebbene per adesso non ci sia una finestra di lancio più precisa. Ma viene lecito domandarsi se Bayonetta 3 sarà esclusiva Nintendo Switch o se invece arriverà anche su altre piattaforme quali ad esempio PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La risposta è no, la nuova avventura dell'affascinante strega ideata da Hideki Kamiya non arriverà su console Sony o Microsoft, essendo prevista in esclusiva totale per la console ibrida Nintendo. Come già accaduto anche per il secondo capitolo, che infatti non ha mai visto la luce su PlayStation, Xbox o PC, Bayonetta 3 è prodotto da Nintendo tramite accordi stretti in precedenza con gli sviluppatori, motivo per cui è estremamente difficile che il gioco possa vedere la luce su altri sistemi nei prossimi anni.

Il titolo promette quindi di essere una delle produzioni più calde per il 2022 di Switch, in attesa di scoprire ancora più dettagli sul suo sviluppo. Per ulteriori approfondimenti potete inoltre leggere la nostra anteprima di Bayonetta 3, dove analizziamo quanto emerso dal trailer del Direct.