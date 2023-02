Bayonetta 3 ha venduto oltre un milione di copie: il confronto con gli altri capitoli

Bayonetta 3 taglia un nuovo traguardo: il terzo episodio dell'amata serie Platinum Games e pubblicato in esclusiva su Nintendo Switch lo scorso ottobre ha raggiunto e superato quota un milione di copie vendute.

A confermarlo è stata Nintendo tramite il suo ultimo report finanziario, dove nello specifico viene segnalato che l'ultimo capitolo principale di Bayonetta ha venduto in totale 1,04 milioni di unità dal lancio ad oggi. Nel complesso si tratta di risultati soddisfacenti per il gioco, considerato che il suo predecessore, Bayonetta 2, ha raggiunto su Switch la stessa cifra soltanto nel dicembre del 2021, dunque oltre tre anni dopo il debutto sulla console ibrida della Grande N avvenuto all'inizio del 2018 (e dopo aver piazzato circa 400.000 copie con la versione originale pubblicata su Wii U nel 2014). Il primo episodio di Bayonetta riuscì invece a piazzare 2 milioni di copie all'epoca della sua originale uscita su PS3 e Xbox 360.

Pur senza macinare numeri da capogiro, i risultati di Bayonetta 3 si mantengono in linea con gli standard della serie, raggiunti anzi in tempi molto più brevi rispetto a quanto fatto dal secondo episodio su Switch. Ciò lascia immaginare che Nintendo e Platinum Games porteranno avanti la serie anche in futuro: a tal proposito ricordiamo l'uscita di Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, il prequel della serie annunciato in occasione dei The Game Awards 2022.

Se invece non avete ancora mai giocato l'ultimo titolo, la nostra recensione di Bayonetta 3 vi illustra tutte le qualità dell'avvincente Stylish Action con protagonista l'omonima strega.