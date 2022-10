Bayonetta 3: il nuovo video gameplay si concentra su Viola, la strega armata di katana

Nel mentre Platinum Games immagina un futuro roseo al fianco di Nintendo dopo la pubblicazione del suo nuovo hack 'n' slash per Switch, la redazione di Game Informer ci concede un nuovo succoso filmato di gameplay interamente dedicato a Bayonetta 3, sempre più vicino al suo debutto ufficiale.

Il nuovo video gameplay, che potete gustarvi in cima alla notizia, si concentra questa volta su Viola, la strega apprendista di cui potremo vestire i panni come personaggio giocabile. A differenza della strega di Umbra che tutti abbiamo imparato a conoscere in questi anni, Viola ha a sua disposizione meno armi e abilità speciali per affrontare i nemici, ma potrà ugualmente farli a pezzi senza rinunciare allo stile grazie alla sua affilata katana.

Si tratta quindi di un personaggio meno variegato di Bayonetta, ma darà enormi soddisfazioni a chi preferisce un'azione prettamente incentrata sugli scontri ravvicinati. Un'altra differenza con il classico sistema della serie è costituita dal fatto che Viola dovrà parare i colpi (al posti di schivarli) con il tempismo perfetto per poter attivare il Sabbat Temporale.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che Bayonetta 3 sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 28 ottobre. Prima di poterci addentrare in prima persona nel nuovo viaggio della strega di Umbra, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Bayonetta 3 per ulteriori approfondimenti sullo stylish action di Platinum Games.