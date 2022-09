Bayonetta 3: Viola avrà uno stile di gameplay completamente diverso, assicura Nintendo

Siamo ad un mese esatto dall'uscita di Bayonetta 3, nuovo capitolo dell'apprezzata serie stylish action di Platinum Games e senza dubbio una delle esclusive più attese dai possessori di console Nintendo Switch.

Assoluta protagonista di Bayonetta 3 sarà, ovviamente, la strega di Umbra che abbiamo imparato ad amare nel corso dei precedenti episodi del franchise. Tuttavia, il gioco prevede l'introduzione di una new entry.

Stiamo parlando di Viola, nuovo personaggio giocabile armato di katana che offrirà un modo di interpretare il combat system di Bayonetta 3 in modo completamente differente rispetto al passato. Questo ce lo conferma un rappresentante di Nintendo, che dichiara: "Lei ha uno stile di combattimento completamente differente rispetto a Bayonetta".

Da quanto abbiamo potuto ammirare nei video gameplay di Bayonetta 3, Viola sarà un personaggio basato quasi esclusivamente sugli scontri ravvicinati, come dimostra anche il fatto che dovremo parare (anziché schivare) al momento giusto i colpi degli avversari per attivare il Sabbat Temporale. Ciò permetterà inoltre di diversificare ulteriormente la proposta ludica del gioco, che potrà così potenzialmente adattarsi ad un bacino d'utenza ancor più esteso.

In attesa del debutto fissato al 28 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Bayonetta 3 per prepararvi al meglio all'atteso ritorno della strega di Umbra.