Bayonetta 3 vittima di leak: il prologo finisce in rete, occhio agli spoiler!

Ci risiamo, un altro gioco molto atteso finisce al centro di leak che ne anticipano contenuti significativi. Nello specifico tocca stavolta a Bayonetta 3: in rete sono infatti comparsi i filmati relativi al prologo ed alle fasi iniziali dell'avventura.

I filmati diffusi online stanno già facendo il giro di Internet, venendo condivisi sui forum più popolari quali Reddit. Non è chiaro come sia avvenuta questa fuga di contenuti, in ogni caso è altamente probabile che Nintendo e Platinum Games già si stiano muovendo per rimuovere quanto prima i leak ed evitare che i fan possano rovinarsi l'esperienza offerta dalla nuova avventura con protagonista Bayonetta, fasi introduttiva compresa.

Ad ogni modo, sembra che i contenuti trafugati riguardino soltanto le fasi iniziali dell'avventura e non dovrebbe quindi esserci il rischio di spoiler ancora più grossi in termini narrativi, in ogni caso fate attenzione girovagando su Internet se non volete ricevere prematuramente qualunque tipo di anticipazione. L'uscita del gioco è ormai imminente, essendo fissata al 28 ottobre 2022 su Nintendo Switch: tra poco sarà dunque possibile godersi l'ultima fatica dello studio nipponico nella sua interezza.

Nel frattempo Platinum Games ha commentato il caso Bayonetta 3, dando il suo pieno supporto alla doppiatrice Jennifer Hale, nuova interprete di Bayonetta, dopo le polemiche degli scorsi giorni. Aspettando la recensione potete intanto leggere la nostra anteprima di Bayonetta 3, che abbiamo già avuto modo di provare a fondo.