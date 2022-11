Bayonetta 4: Hideki Kamiya conferma l'intenzione di creare il sequel di Bayonetta 3

Dopo le recenti dichiarazioni di Platinum Games sui lunghi tempi di sviluppo di Bayonetta 3, si torna a parlare ancora una volta della terza iterazione di una delle saghe dallo stampo Hack and Slash JRPG più amata dalla community videogiocatrice orientale, visto il recente raggiungimento dei nuovi traguardi per l'intero brand con il nuovo arrivato Bayonetta 3.

In seguito al suo approdo nei lidi di Nintendo Switch, sono emersi nuovi dettagli sulla produzione alla cui firma viene riportato il nome di Platinum Games, soprattutto in merito al report sulle aree open world e hub come Super Mario 64. Tuttavia, le ultimissime dichiarazioni di Hideki Kamiya - che ha diretto i lavori di produzioni dal calibro di Bayonetta e non solo - vanno molto oltre, arrivando a parlare di un futuro ed estremamente plausibile sequel diretto di Bayonetta 3. Il tutto è partito proprio dall'account Twitter di Kamiya, ove sono stati pubblicati diversi thread e post nei quali si parla del suo ultimissimo lavoro ed in parte su ciò che seguirà nel prossimo futuro.

Attenzione: ciò che seguiranno saranno le dichiarazioni di Hideki Kamiya dal giapponese all'inglese e, in seguito, dall'inglese all'italiano. A causa di ciò, potrebbero esservi delle inesattezze nelle esatte parole riportate da Kamiya, seppure il concetto alla base rimanga il medesimo. Seguono le sue parole.

"Penso che ci aspettino sviluppi inaspettati. Per favore, aspettate con ansia. Non pensavo che fosse del tutto inaspettato, ma sembra che il finale di Bayonetta 3 non sia stato tramesso correttamente a tutti, quindi penso che Bayonetta 4 sarà uno sviluppo inaspettato per tutti. Dopotutto, quando uscirà Bayonetta 4, sono sicuro che ci saranno persone che diranno 'L'hai aggiunto come ripensamento'".

"Quindi", aggiunge sempre lo stesso Kamiya, "lo dirò ora: penso che chi non abbia apprezzato il tre - si riferisce alla terza iterazione del brand - e diventa un'impazzita e velenosa radiotrasmittente non dovrebbe approcciarsi alla serie in futuro. Non era nei piani, anche se il quattro mi piace. Sarebbe una scocciature se io impazzissi ancora una volta con qualche battuta. Oh, e poi c'è questo: non apprezzo solo il design del gioco, ma anche la visione del mondo, l'art design e ovviamente la storia (la scrivo io stesso). Sento che non sarò mai in grado di interagire con una persona che metta così tanto in un elemento (ad esempio un personaggio)".

Le dichiarazioni di Kamiya non lasciano spazio ad alcuna interpretazione: Bayonetta 4 è un progetto che esiste nei piani di Platinum Games e, tenendo conto dei classici iter produttivi, possiamo pensare che la sola fase di concept del titolo possa essere già iniziata. Tuttavia, al momento non vi sono alcune informazioni ufficiali sull'inizio dei lavori di un futuro quarto capitolo, seppure le parole di Hideki Kamiya siano più che sufficienti. Ciò nonostante, dovremo attendere i futuri riscontri da parte del team di sviluppo per poter confermare le sopracitate dichiarazioni riportate su Twitter.