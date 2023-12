Bayonetta: un angelico cosplay di Cereza scatena l'apoteosi delle Streghe di Umbra

Da ormai oltre un anno i giocatori Nintendo hanno potuto fare ritorno al fianco di uno dei personaggi che negli ultimi anni ha saputo imporsi tra i più iconici. Uscito su Switch, Bayonetta 3 è l'apoteosi degli stylish action secondo Platinum Games. Ma d'ora in avanti cosa ne sarà della serie?

Qualche mese fa Hideki Kamiya ha abbandonato Platinum Games, lasciando Bayonetta senza il suo papà. La serie parrebbe dunque in serio pericolo, nonostante sia una delle più amate dal pubblico. Il game designer avrebbe voluto rendere Bayonetta una serie prolifica, composta da capitoli principali e spin-off per un totale di ben nove episodi. Purtroppo non potrà essere così, poiché Kamiya ha dovuto abbandonare la sua IP. A ogni modo, il papà della serie ha voluto rassicurare i fan sul futuro di Bayonetta. Platinum Games continuerà a occuparsi del franchise, pur senza di lui.

In attesa di ulteriori novità, che magari potrebbero arrivare in concomitanza dell'annuncio della tanto chiacchierata Nintendo Switch 2, la cosplayer Anna Anitzeeen ci riporta tra le Streghe di Umbra. In questo cosplay di Cereza da Bayonetta la strega più amata di tutte è pronta a scatenare l'apotesi per combattere angeli e demoni. Con in pugno le sue fidate Scarborough Fair, quattro paia di pistole divise tra mani e piedi, la battaglia sta per comincinare.