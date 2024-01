Bayonetta: un esagerato cosplay della Strega Cereza punta le pistole

A distanza di due anni dall'ultimo episodio ufficiale della serie, uno dei migliori stylish action sembra pronto a fare il suo ritorno. Pare comunque non si tratti di un sequito, ma piuttosto di una trilogia di Bayonetta in sviluppo su Nintendo Switch 2. Al momento manca l'ufficialità, ma nell'eventualità la Strega Cereza si tiene già pronta.

Il franchise di Bayonetta nasce nel 2009 su PlayStation 3. A dare i natali alla serie è il team di PlatinumGames sotto la guida di Hideki Kamiya, già autore di Devil May Cry. La serie passa successivamente nelle mani Nintendo, che nel 2022 scatena l'apoteosi degli action con Bayonetta 3 su Switch. Da allora la serie è proseguita con un episodio spin-off e con una triste notizia. Hideki Kamiya ha lasciato Bayonetta, ma non l'industria videoludica. Il director è comunque pronto a rimettersi al lavoro su un nuovo progetto.

In attesa di scoprire se la trilogy di Bayonetta si farà o meno, la cosplayer Alice Dias ci riporta nel mondo di angeli, demoni e streghe. In questo cosplay di Cereza da Bayonetta ritroviamo la protagonista del terzo episodio, riconoscibile per le sue due grosse treccine e per le pistole di colore porpora. La possiamo osservare con le armi da fuoco già puntate, pronta a una nuova apoteosi.