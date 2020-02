Bayonetta Guida: come sbloccare e ottenere tute le armi

Nel primo capitolo di Bayonetta è possibile ottenere e usare numerose armi bonus, tra cui la Spada Shuraba e il Lanciarazzi Kilgore. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarle tutte e usarle nel corso dell'avventura.

Per sbloccare tutte le armi del primo Bayonetta bisogna completare il gioco, completare una serie di sfide opzionali e così via. Vediamo tutto quello che c'è da sapere per ottenerle.

Come sbloccare tutte le armi di Bayonetta

Di seguito elenchiamo tutte le armi bonus di Bayonetta, spiegandovi cosa bisogna fare per sbloccarle:

Pistole comuni : Completate il gioco a difficoltà Normale

: Completate il gioco a difficoltà Normale Bazillionatrici : Completate il gioco a difficoltà Difficile

: Completate il gioco a difficoltà Difficile Parole Dolci : Completate il gioco in Modalità Non Stop Infinito Climax

: Completate il gioco in Modalità Non Stop Infinito Climax Sai-fon : Completate 100 capitoli a difficoltà Normale o superiore

: Completate 100 capitoli a difficoltà Normale o superiore Fucile Rose d'Onice : Sconfiggete un angelo nel Capitolo 1 e visitate il negozio

: Sconfiggete un angelo nel Capitolo 1 e visitate il negozio Spada Shuraba : Sconfiggete due angeli nel Capitolo 2 e visitate il negozio

: Sconfiggete due angeli nel Capitolo 2 e visitate il negozio Frusta Kulshedra : Sconfiggete uno degli angeli nel Capitolo 3 per ottenere la prima parte dell’arma. La seconda la trovate dopo aver ottenuto la Forma Pantera

: Sconfiggete uno degli angeli nel Capitolo 3 per ottenere la prima parte dell’arma. La seconda la trovate dopo aver ottenuto la Forma Pantera Artigli Durga : Sconfiggete il mini boss del Capitolo 5 per ottenere la prima parte dell'arma. La seconda la trovate presso la spirale serpente, e la terza nell'area di riposo

: Sconfiggete il mini boss del Capitolo 5 per ottenere la prima parte dell'arma. La seconda la trovate presso la spirale serpente, e la terza nell'area di riposo Pattini Odette : Trovate la prima parte all'inizio del livello del Capitolo 6. La seconda si trova dietro un muro nascosto della seconda area, la terza a fine capitolo

: Trovate la prima parte all'inizio del livello del Capitolo 6. La seconda si trova dietro un muro nascosto della seconda area, la terza a fine capitolo Lanciarazzi Colonnello Kilgore : La prima parte è situata dietro un muro con un simbolo del sole nel capitolo 9, la seconda dopo aver sconfitto le navi da guerra e la terza dopo aver superato il Golem

: La prima parte è situata dietro un muro con un simbolo del sole nel capitolo 9, la seconda dopo aver sconfitto le navi da guerra e la terza dopo aver superato il Golem Rodin: Acquistate il Ticket Platino e sconfiggete Padre Rodin

Ricordiamo inoltre che è possibile sbloccare alcune di queste armi usando i codici telefonici di Bayonetta, con i quali potrete ottenere anche personaggi extra e accessori.

Anche voi state cogliendo l'occasione per giocare (o riscoprire) Bayonetta e Vanquish su PS4 e Xbox One? Per saperne di più sul remaster dei due giochi di Platinum Games, vi rimandiamo alla nostra recensione di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle.