Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon incanta i TGA 2022 con il primo gameplay

Nella cornice mediatica dei The Game Awards 2022, SEGA e Nintendo hanno sorpreso gli appassionati della saga di Bayonetta annunciando ufficialmente Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un'avventura spin-off che arriverà su Switch il prossimo anno.

Il trailer propostoci dai due colossi videoludici giapponesi prende spunto dagli eventi più dirimenti del terzo capitolo dell'odissea action vissuta dalla Strega Umbra (qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Bayonetta 3) per riallacciarsi alla storia prequel di Cereza.

Nel corso dell'avventura, che vivremo rigorosamente da una prospettiva mutuata dagli action GDR con visuale simil-isometrica, dovremo aiutare Cereza e il suo demone Cheshire a respingere le entità soprannaturali che proveranno a controllare il dinamico duo. Il gameplay reveal dei TGA 2022 ci permette di sbirciare tra le pieghe dell'impianto ludico confezionato da SEGA per immergerci nelle atmosfere fiabesche di quest'opera.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di presentazione di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, non prima però di informarvi che l'avventura prequel di Bayonetta con Cereza sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 17 marzo 2023.