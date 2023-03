Bayonetta Origins potrebbe essere l'inizio di una nuova serie! Kamiya ci crede

PlatinumGames ha compensato i patemi provocati dalla lunghissima attesa per Bayonetta 3 tirando fuori dal nulla Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, uno spin-off con uno stile fumettoso e a tratti kawaii che ci ha fatti impazzire dalla gioia.

A quanto pare, i ragazzi dello studio di sviluppo giapponese sono così orgogliosi della loro nuova creatura da non essere affatto intenzionati a separarsi da essa. Tutt'altro, vorrebbero rendere Bayonetta Origins l'inizio di una serie e sviluppare dei seguiti! A dichiararlo sono stati Hideki Kamiya, uno dei pezzi grossi di PlatinumGames, e Makoto Okazaki, che ha contribuito al gioco in qualità di produttore per conto Nintendo, nel corso di un'intervista concessa a Famitsu.

Chiacchierando con i responsabili della rivista giapponese, Kamiya ha affermato: "Se devo dirlo apertamente, vogliamo che questo gioco rappresenti l'inizio di una nuova serie e desideriamo espandere il suo mondo. C'è stata un sacco di preparazione per portarlo alla luce, e abbiamo già discusso tra le righe della possibilità con il director Abebe Tinari. Anche se non ne abbiamo ancora parlato con Nintendo...". A Kyoto, a quanto pare, non sembrano affatto disdegnare l'idea. Dopo una bella risata, il produttore di Nintendo Okazaki ha dichiarato: "Al momento non c'è davvero nulla di concreto, ma personalmente non penso che questa sia la fine. Per adesso credo che sarebbe meglio ascoltare il parere di tutti coloro che hanno giocato questo titolo e poi considerare dove andare successivamente".



Le possibilità che Bayonetta Origins si trasformi in una serie, dunque, appaiono concrete. Nel frattempo godetevi questo gioco d'azione e avventura, lanciato in esclusiva su Nintendo Switch ieri 17 marzo al prezzo di 59,99 euro. Se volete saperne di più prima di procedere all'acquisto, leggete la nostra recensione di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.