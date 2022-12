Bayonetta Origins nascosto in piena vista in Bayonetta 3: svelato l'easter egg di Platinum

In occasione dei The Game Awards 2022, Nintendo ha ufficialmente svelato al pubblico Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, prequel del franchise action di Platinum Games che ci racconterà le avventure giovanili dell’amata Strega di Umbra. Sebbene in pochi se ne siano accorti, il gioco era in realtà nascosto all’interno di Bayonetta 3.

Hideki Kamiya e gli sviluppatori di Platinum Games hanno confezionato un easter egg all’interno di Bayonetta 3 che, una volta scoperto e sbloccato, permetteva di accedere ad un teaser giocabile di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. A svelarlo è stato Chad Concelmo, collaboratore di Nintendo of America:

”Una curiosità su questo (fantastico!) gioco: esiste un teaser giocabile in Bayonetta 3! Se raccogliete determinati oggetti potete sbloccarlo. È un easter egg molto bello che non ho mai visto fare prima. Questo reveal è stato nascosto per tutto il tempo in attesa di essere scoperto”, recita il cinguettio di Concelmo che trovate più in basso. Il messaggio non svela esplicitamente il modo in cui è possibile imbattersi nell’easter egg, lasciando così ai giocatori più curiosi il piacere della scoperta.

Bayonetta Origins si presenta come un action-GDR con visuale simil-isometrica in cui dovremo aiutare la nostra Strega di Umbra e il suo demone Cheshire ad avere la meglio su delle creature sovrannaturali. Il titolo è atteso al lancio in esclusiva su Nintendo Switch il 17 marzo del 2023. Durante i TGA 2022,Bayonetta 3 si è aggiudicato il premio di Miglior Action dell’anno.