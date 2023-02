Bayonetta Origins al Nintendo Direct: Cereza and the Lost Demon ha una data

A breve distanza dal primo annuncio di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, Nintendo alza nuovamente il sipario sull'avventura che ci svelerà le origini della Strega di Umbra.

In occasione del Nintendo Direct di febbraio, la delicata produzione è infatti tornata a mostrarsi in un gameplay trailer dedicato. Disponibile in apertura a questa news, il filmato offre alcuni dettagli sull'esperienza in arrivo su Nintendo Switch.

Spinta dal desiderio di salvare la madre da un'oscura minaccia, una giovanissima Cereza deciderà di addentrarsi entro i confini della foresta di Avalon. Qui, incontrerà un misterioso demone di nome Cheshire. Collaborando, il duo diverrà sempre più potente, in un'avventura che vedrà i giocatori al comando di entrambi i personaggi.



Nel corso dello speciale evento a marchio Nintendo, il team di SEGA ha confermato che Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon arriverà prestissimo su Nintendo Switch. La data di lancio dell'Action Adventure è infatti fissata per il prossimo 17 marzo 2023.



Durante il Nintendo Direct di febbraio, è stato inoltre svelato il giorni di uscita di Pikmin 4, anch'esso atteso in esclusiva sulla console ibrida.