Bayonetta Origins pensato per chi 'non è pratico di giochi Action': parla Kamiya

Durante i The Game Awards 2022, a sorpresa Platinum Games ha annunciato Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon, spin-off della celebre serie Action previsto in uscita su Nintendo Switch il 17 marzo 2023.

Il trailer d'annuncio ci ha già confermato che la particolare avventura sarà profondamente diversa rispetto a quanto visto nei Bayonetta principali, con uno stile artistico evocativo ed una visuale isometrica. Attraverso il sito ufficiale di Platinum Games, Hideki Kamiya fornisce nuovi dettagli sul prossimo esponente della serie, incentrato su una Bayonetta molto più giovane ed ancora lontana dall'essere la potente strega di Umbra conosciuta nei precedenti giochi del brand.

Kamiya, che in quest'occasione riveste il ruolo di supervising director, spiega che l'opera è pensata non solo per i fan dell'iconico personaggio, ma anche per chi non è pratico dei giochi Action frenetici come Bayonetta. "Credo che molti di voi potrebbero essere intimoriti dal nome 'Bayonetta' nel titolo, forse perché non siete esperti di Action hardcore, o forse perché non conoscete l'universo di Bayonetta non avendo giocato nessuno dei giochi della serie pubblicati fin qui. Non preoccupatevi! Questo gioco offre un'esperienza del tutto nuova, diversa da quanto fatto nei giochi di Bayonetta finora", assicura Kamiya.

Il celebre game designer approfondisce il discorso affermando che "abbiamo creato Bayonetta Origins nella speranza che i fan della serie apprezzino questa interpretazione unica della loro eroina preferita, ma ci stiamo anche impegnando per offrire un'esperienza indimenticabile ai giocatori che potrebbero non sentirsi a loro agio con i giochi d'azione, oppure che non conoscono proprio la serie di Bayonetta".

Nel suo messaggio Kamiya rivela infine che il team dietro lo sviluppo di Bayonetta Origins è composto principalmente da "giovani autori ambiziosi con giusto una manciata di veterani a dare una mano", e che il demone Cheshire rivestirà un ruolo centrale all'interno non solo della storia, ma anche del gameplay.

L'esistenza di questo spin-off è stata tra l'altro anticipata dal terzo capitolo: Bayonetta Origins è presente in Bayonetta 3 come easter egg, sotto forma di teaser giocabile.