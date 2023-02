Bayonetta Origins su Switch: Cereza combatte i demoni nella clip sui poteri elementali

A poche settimane di distanza dal lancio di Bayonetta Origins su Switch, i canali social di Nintendo riaprono una finestra sulla dimensione fantasy dello spin-off di Bayonetta pubblicando una nuova clip ingame sui poteri elementali di Cereza.

L'avventura con visuale simil-isometrica di Cereza and the Lost Demon prende spunto dagli eventi più rappresentativi del terzo capitolo dell'odissea action della Strega Umbra (qui trovate la nostra recensione di Bayonetta 3) per raccontare la storia della giovane Cereza.

Con l'aiuto del demone Cheshire, la nostra intrepida alter-ego dovrà respingere le entità soprannaturali e risolvere gli enigmi ambientali facendo sfoggio, appunto, dei poteri elementali acquisiti nel corso della storia. Le sequenze di gameplay condivise sui social dalla casa di Kyoto testimoniano l'ampio ventaglio di opzioni offerte ai giocatori nella scelta dei poteri elementali da impiegare ed evolvere esplorando i livelli della campagna principale.

Prima di lasciarvi alla nuova clip in calce alla notizia, approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon sarà disponibile dal 17 marzo rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Nel caso ve lo foste perso, qui potete ammirare il video di annuncio di Bayonetta Origins.