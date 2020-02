Bayonetta: Platinum Games spinge per la pubblicazione in multipiattaforma della serie

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di IGN Japan, il produttore Atsushi Inaba di Platinum Games ha manifestato l'intenzione della compagnia di ampliare il pubblico di Bayonetta per abbracciare il modello di autopubblicazione in multipiattaforma.

Sulle ali dell'entusiasmo per il successo della campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered, Inaba ritiene giusto sottolineare come il team di Platinum Games sia ormai pronto a portare la proprietà intellettuale di Bayonetta ad un pubblico più ampio.

Con queste importanti dichiarazioni, il produttore della famosa casa di sviluppo nipponica sembra forzare la situazione che coinvolge la compagnia nello sviluppo di Bayonetta 3 in esclusiva su Nintendo Switch. Similarmente a quanto fatto con la riedizione current-gen di The Wonderful 101, prima di pensare a strategie commerciali che prevedono l'autopubblicazione i vertici di PlatinumGames devono riuscire a ottenere il permesso da parte degli editori e dei proprietari dell'IP di Bayonetta e dei precedenti giochi della serie (nella fattispecie, Nintendo e SEGA).

A ogni modo, nei giorni scorsi Hideki Kamiya ha confermato che lo sviluppo di Bayonetta 3 procede per il meglio, di conseguenza la visione multipiattaforma a medio-lungo termine di Platinum Games non modificherà i piani della compagnia legati al ritorno (si spera nel 2020) dell'iconica strega su Nintendo Switch con il terzo capitolo della sua avventura.