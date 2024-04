Bayonetta, qual è il gioco più bello? La classifica dal peggiore al migliore

Sin dalle sue origini Bayonetta si è imposto come un punto di riferimento per gli amanti degli Stylish Action dai ritmi frenetici e spettacolari. La serie di PlatinumGames ha riscosso grandi consensi tra critica e pubblico nel corso degli anni, conquistando anche il cuore dei giocatori.

Ancora non sappiamo con esattezza quale sarà il futuro di Bayonetta dopo l'addio a PlatinumGames da parte del suo creatore Hideki Kamiya, ma in ogni caso fin qui ci sono stati lasciati giochi di spessore tale che trovare il "peggiore" non è certo semplice. Di seguito ecco dunque la classifica di Bayonetta: scopriamo qual è il più bello!

4 - Bayonetta Origins

Il gioco più recente del franchise, nonché suo primo spin-off, è anche il meno riuscito secondo la critica internazionale. La media su Metacritic resta comunque di valore, un 80 che evidenzia come Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon resti un prodotto degno d'attenzione. Impostato come un particolare Action/Adventure con ampio spazio per gli enigmi ambientali, Bayonetta Origins colpisce per le sue idee intriganti e per il suo evocativo stile estetico, rendendolo dunque assolutamente meritevole anche solo di una prova.

3 - Bayonetta 3

Ci sono voluti 8 anni dall'uscita del predecessore, ma dopo una lunghissima attesa Bayonetta 3 è finalmente diventato realtà su Nintendo Switch rivelandosi un grande successo di critica e pubblico. La terza avventura di Cereza si fa ancora più esagerata ed adrenalinica rispetto a quanto visto nei due giochi precedenti, sperimentando anche soluzioni diverse dal solito in chiave ludica e narrativa. Tutto ciò permette all'opera di portarsi a casa un metascore di 86, ma non perdetevi anche la nostra recensione di Bayonetta 3 per scoprire tutti i motivi per cui un simile gioiello non può mancare nella vostra collezione.

2 - Bayonetta

All'epoca della sua originale uscita in tutto il mondo a cavallo tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010, il primo Bayonetta si è imposto come uno dei migliori esponenti del suo genere di appartenenza. Non eravamo davanti a un semplice Devil May Cry al femminile, ma ad un vero e proprio nuovo simbolo degli Stylish Action, tanto spettacolare da giocare quanto incredibile da vedere ed ascoltare grazie all'enorme cura riposta in ogni singolo aspetto del gioco. E la protagonista omonima è subito entrata nell'immaginario collettivo dei giocatori grazie al suo carisma ed il suo carattere sopra le righe. La media di 90 raggiunta dalla versione Xbox 360 è lì a confermare quanto grande è stato il primo capitolo della saga.

1 - Bayonetta 2

Bayonetta cambia scuderia divenendo una produzione Nintendo, ma la sostanza non cambia: il secondo episodio del brand è un'altra eccellenza imperdibile che si è subito imposta tra il meglio mai offerto dallo sfortunato Wii U nel corso del suo ciclo vitale. Ad oggi Bayonetta 2 è considerato il miglior gioco della serie grazie al suo metascore di 91, un'importante conferma dopo i grandi risultati ottenuti dal predecessore. A questo punto la speranza è di vedere quanto prima un Bayonetta 4 che possa continuare su questa eccellente scia portata avanti dalla serie, con o senza il coinvolgimento di Kamiya.

