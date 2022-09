Bayonetta rinviato su Switch: l'edizione fisica arriverà più tardi del previsto

Se seguite con attenzione il calendario delle uscite, sapete anche che il lancio della versione fisica del primo Bayonetta era fissato per oggi, venerdì 30 settembre 2022. Sembrerebbe però che Nintendo abbia incontrato alcune difficoltà e il day one dell'edizione del gioco PlatinumGames su cartuccia arriverà più tardi rispetto a quanto programmato.

Qui sotto trovate il messaggio che Nintendo ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali per annunciare il rinvio:

"L'uscita della versione su scheda di gioco di Bayonetta, in esclusiva sul My Nintendo Store, è ora prevista per la prima metà di ottobre. Vi preghiamo di attendere per ulteriori informazioni. Ci scusiamo per l'eventuale disagio."

Come potete leggere nel post, pubblicato anche su Twitter, la Grande N non ha fornito indicazioni specifiche sul nuovo day one del primo Bayonetta in versione fisica e si è limitata a svelarne la finestra di lancio, ovvero la prima metà di ottobre 2022.

Fortunatamente il ritardo non avrà nulla a che fare con il terzo capitolo della serie, che arriverà il prossimo 28 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alle nuove informazioni sul gameplay di Viola in Bayonetta 3, che dovrebbe proporre uno stile di gioco differente rispetto a quello della Strega di Umbra.