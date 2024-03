Bayonetta è stilosamente action in questo cosplay di Cereza da Larissa Rochefort

Hideki Kamiya ha abbandonato PlatinumGames, ma a dispetto delle aspettative questo non metterà in pericolo Bayonetta. Lo stylish action game di Nintendo, proprietaria dell'IP dopo averla acquisita da SEGA, sembra pronto a tornare con nuovi, meravigliosi progetti. Si torna a combattere, rigorosamente con stile, contro gli angeli!

La storia di Bayonetta comincia nel 2010, quando il maestro Kamiya e PlatinumGames pubblicarono il primo episodio della serie in esclusiva su PlayStation 3. La serie si spostò poi, nel 2014, su Nintendo, dove il franchise si è accasato in via definitiva.

L'apotesi degli action è Bayonetta 3, titolo uscito nel 2022 su Nintendo Switch. Sempre sulla stessa piattaforma, l'anno seguente è arrivato anche lo spin-off chibi Bayonetta Origins. La serie è al momento ferma, ma forse non ancora per molto. Prima di andare avanti, però, forse ci sarà occasione di rivivere l'intera trilogia di Bayonetta.

Se Hideki Kamiya sogna un remake di Bayonetta – e non solo -, Nintendo sembra avere a mente un altro progetto. Stando agli ultimi rumor, sulla tanto vociferata Nintendo Switch 2 uscirà Bayonetta Trilogy, una raccolta dei tre episodi della serie a esclusione di Origins.

In attesa di conferme, la cosplayer Larissa Rochefort veste i panni dell'amata Strega di Umbra. Impegnata nella sua guerra personale contro gli angeli, in questo stiloso cosplay di Bayonetta vediamo l'eccentrica protagonista della serie con le pistole già pronte a far fuoco.

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti di oggi.