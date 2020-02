Bayonetta Trucchi: i codici per sbloccare armi, accessori e personaggi

In Bayonetta è possibile sbloccare nuove armi, accessori e personaggi inserendo una serie di codici telefonici nel corso dell'avventura. Di seguito vi spieghiamo come fare, elencando tutti i codici in questione.

Per festeggiare i dieci anni di Bayonetta e Vanquish, il celebre action game di Platinum è tornato su PS4 e Xbox One grazie a Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, raccolta che include le versioni rimasterizzate dei due giochi.

Come nella controparte originale uscita su PC, Xbox 360 e PS3, anche la riedizione di Bayonetta permette di inserire i codici telefonici per sbloccare nuove armi, accessori e personaggi. Vediamo come fare.

Tutti i codici telefonici di Bayonetta

Nel Capitolo 2, dopo il Verso 3, è possibile interagire con alcune cabine telefoniche, come potete vedere nel filmato proposto in apertura. Inserendo i seguenti codici sarete in grado di sbloccare le relative ricompense:

Brazilions (Arma) (richiede 1 milione di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Triangolo/Y.

(Arma) (richiede 1 milione di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Triangolo/Y. Pillow Talk (Arma) (richiede 1 milione di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, X/A.

(Arma) (richiede 1 milione di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, X/A. Rodin (Arma) (richiede 3 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L1/LB.

(Arma) (richiede 3 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L1/LB. Eternal Testimony (Accessorio) (richiede 2 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, R1/RB.

(Accessorio) (richiede 2 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, R1/RB. Bracalet of Time (Accessorio) (richiede 3 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L2/LT.

(Accessorio) (richiede 3 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L2/LT. Climax Bracelet (Accessorio) (richiede 5 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, R2/RT.

(Accessorio) (richiede 5 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, R2/RT. Jeanne (Personaggio) (richiede 1 milione di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio/B.

(Personaggio) (richiede 1 milione di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Cerchio/B. Little Zero (Personaggio) (richiede 5 milioni di Halos): Su, Su, Su, Su, Giù, Giù, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, X/A.

Inserendo i codici elencati sopra, ed essendo in possesso di una quantità sufficiente di Halos, sarete in grado di sbloccare i relativi bonus indicati per ciascun codice.

Anche voi state cogliendo l'occasione per giocare (o riscoprire) Bayonetta su PS4 e Xbox One? Per saperne di più sul remaster del celebre action game di Platinum Games, vi rimandiamo alla nostra recensione di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle.