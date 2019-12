Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle annunciato per PS4 e Xbox One

I rumor circolati in rete nei giorni scorsi alla fine si sono rivelati veritieri. Con un comunicato ufficiale, SEGA ha annunciato ufficialmente Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, grazie al quale la strega di Umbra e Sam Gideon torneranno su PlayStation 4 e Xbox One a dieci anni dal debutto in forma più smagliante che mai.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle verrà lanciato sulle due console il 18 febbraio 2020, sia in edizione fisica che digitale, al prezzo di 39,99 euro. Entrambi i titoli saranno rimasterizzati e gireranno alla risoluzione 4K a 60fps su PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

In occasione di un evento tanto importante, SEGA ha stretto una collaborazione con Weapons Van. Tutte le copie fisiche di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle arriveranno in una custodia Steelbook con una nuova key art per Bayonetta e Vanquish creata appositamente per il decimo anniversario dall'artista Dan Dussault, con la supervisione del director di Bayonetta Hideki Kamiya, PlatinumGames e SEGA. Un portavoce di Weapons Van ha dichiarato: "Questo è stato un progetto da sogno per noi di Weapons Van e non possiamo ringraziare abbastanza SEGA per l’opportunità di applicare la nostra direzione artistica alla copertina di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle. Amiamo entrambi i titoli e abbiamo scelto la mano di Dan Dussault perchè sapevamo avrebbe saputo cogliere l’essenza del titolo ed il movimento grazie all'attenzione che presta ad i dettagli".

Per i giocatori che intendo acquistare il bundle in versione digitale su PlayStation Store, SEGA mette a disposizione due differenti temi:

Tema Bayonetta & Vanquish: disponibile subito per tutti i preordini dell’edizione digitale, non sarà disponibile separatamente né al lancio né dopo;

Tema Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary: disponibile per tutti i preordini e per l’acquisto per un periodo limitato di tempo fino al 3 marzo 2020 (due settimane dopo il lancio del bundle).

I preordini per Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle sono già stati aperti presso i principali rivenditori.