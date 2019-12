Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle svelato in anticipo sul MS Store

Questa mattina sul Microsoft Store hanno fatto la loro comparsa le pagine dedicate a Vanquish Remastered e Bayonetta Remastered, ora emerge un terzo prodotto denominato Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle.

Come facilmente intuibile dal nome, questo pacchetto include le edizioni rimasterizzate di Vanquish e Bayonetta, ottimizzati per Xbox One X con supporto per la grafica 4K e 60 fps. Le descrizioni dei due giochi non riportano la presenza di contenuti bonus o altre migliorie al gameplay, soffermandosi unicamente sugli aggiornamenti tecnici e sul supporto 4K su Xbox One X.

Per entrambi i giochi e per il Dual Pack la data di uscita riportata è il 18 febbraio 2020, il prezzo non è stato reso noto. Quasi certamente il Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle arriverà anche su PlayStation 4 (e magari su Nintendo Switch, nel caso di Vanquish?), restiamo in attesa di comunicazioni da parte di SEGA, publisher dei due titoli.

Bayonetta è stato lanciato nel 2009 riscuotendo un buon successo e dando il via a una saga della quale aspettiamo il terzo capitolo (in arrivo esclusivamente su Nintendo Switch) mentre Vanquish nonostante la discreta accoglienza non ha mai avuto un sequel, seguito che i fan hanno richiesto a gran voce per molti anni con petizioni e appelli sul web.