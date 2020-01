Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle: un video mostra i lavori sulla cover art

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle saranno pubblicati con una speciale cover art che riunirà Bayonetta e Sam Gideon sotto lo stesso riflettore. Un video appena pubblicato spiega quale è stato il lavoro dietro a questo nuovo concept.

L'illustratore Dan Dassault è infatti l'artefice di questo mix che ha messo insieme Bayonetta e Vanquish, celebri IP di Platinum Games, grazie alla collaborazione del direttore artistico di Weapons Van Scott Spatola e al production manager Jason Rau. All'inizio del filmato Spatola spiega: "Volevamo che i due personaggi sembrassero destinati a stare insieme e volevamo che la scena fosse coreografica". Uno dei momenti più critici nella produzione è stato quello di accertarsi che tutti i dettagli fossero accurati ed un contributo centrale è stato fornito dagli stessi ragazzi di Platinum Games che hanno supervisionato e fornito feedback su tutti gli schizzi preliminari. Questa sinergia ha consentito ai tre creativi di cogliere alcuni dettagli di cui non erano a conoscenza, come ad esempio il simbolo in rilievo che compare sulla suola delle scarpe di Bayonetta.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle usciranno su Xbox One e PlayStation 4 il 18 febbraio 2020.