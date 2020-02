Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary: Video Recensione dei due giochi rimasterizzati

In occasione del decimo anniversario, Bayonetta e Vanquish sono tornati a nuova vita su PlayStation 4 e Xbox One grazie al 10th Anniversary Bundle, raccolta che offre al suo interno i due apprezzati giochi di PlatinumGames in versione rimasterizzata.

Everyeye, ovviamente, non poteva esimersi dal passare sotto la propria lente d'ingrandimento l'operazione di conversione effettuata: i due giochi, infatti, nonostante siano già tornati su PC negli anni scorsi (e su Nintendo Switch, nel caso della Strega di Umbra) sono approdati su PS4 e Xbox One per la prima volta nella loro decennale storia.

Bayonetta e Vanquish sono tornati con una forma ludica e grafica che non fa pesare più di tanto le stoccate del tempo. Il primo, sul piano del gameplay, è ancora incredibilmente attuale, e il suo connubio di tecnicismo e spettacolarità è ancora inarrivabile. Vanquish non possiede lo stesso fascino della strega, ma a distanza di dieci anni rimane uno sparatutto in terza persona elettrizzante. Entrambi, ne sono usciti ringiovaniti grazie ad un'ottima rispolverata grafica.

Ne saprete di più guardando la Video Recensione allegata in cima a questa notizia. Se ancora non ne avete abbastanza, abbiamo per voi anche la recensione di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary bundle.