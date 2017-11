Beamdog annuncia Neverwinter Nights Enhanced Edition per PC

ha annunciato ufficialmente, edizione aggiornata dell'omonimo gioco di ruolo, disponibile da oggi per il preordine dal sito della compagnia e prossimamente anche su Steam. Nella giornata odierna, inoltre, lo studio permetterà ad alcuni utenti selezionati di provare il gioco in anteprima.

Neverwinter Nights Enhanced Edition presenterà un comparto tecnico migliorato con texture più definite, shader migliorati, modelli poligonali più ricchi e supporto per la risoluzione 4K, oltre alla correzione di bug e a traduzioni aggiornate.

Insieme all'edizione standard, Beamdog metterà in commercio anche una Digital Deluxe Edition che include tre espansioni, ovvero Wyvern Crown of Cormyr, Pirates of the Sword Coast e Infinite Dungeons. La data di uscita di Neverwinter Nights Enhanced Edition non è ancora stata resa nota, in apertura trovate il trailer di debutto di questa riedizione.