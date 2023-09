Beamdog: licenziamenti per il team di Baldur's Gate Enhanced Edition

Embracer Group continua con i tagli al personale, questa volta ufficializzando i licenziamenti presso Beamdog, software house che in passato ha lavorato a Baldur's Gate e Baldur's Gate 2 Enhanced Edition.

La holding svedese ha acquistato Beamdog per una cifra non rivelata attraverso la sua filiale Aspyr Media nell'aprile 2022. Ora, secondo diversi post su Linkedin di ex membri dello staff di Beamdog, la società ha licenziato 26 membri del team di sviluppo, inclusi produttori, artisti e personale del QA. L'ex produttrice associata di Beamdog Misia Bloniarz ha dichiarato che "venerdì, 26 persone sono state licenziate da Beamdog e io sfortunatamente sono una di loro". La notizia è stata confermata da altre persone, tra cui l'ex responsabile del controllo qualità dello studio Erin McIntyre e l'associate graphics artis Jill Hollet.

"Purtroppo, come parte dell'iniziativa di ristrutturazione in corso del Gruppo Embracer, Beamdog ha preso la difficile decisione di licenziare 26 dipendenti, me compreso", ha scritto Hollet. "Sono incredibilmente grato per aver avuto l'opportunità di intraprendere il mio viaggio professionale nel settore. È stato un onore collaborare con persone così eccezionali durante il mio periodo lì".

A seguito di un grande affare saltato, Embracer Group ha intrapreso un percorso di ristrutturazione interna, con la holding che aveva già anticipato l'arrivo di diversi tagli e licenziamenti.