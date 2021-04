Beamdog: il team dietro le riedizioni di Baldur's Gate al lavoro su una nuova IP

Noti per aver lavorato alle Enhanced Edition di iconici giochi di ruolo quali Baldur's Gate, Planescape Torment e Neverwinter Nights (spesso realizzati dalla divisione interna Overhaul Games), sembra che Beamdog sia al lavoro a una IP nuova di zecca.

A rivelarlo è stato Julius Borisov, Community & Social media manager della compagnia, confermando sul forum ufficiale di Beamdog che il team sta concentrando i suoi sforzi su questo progetto attualmente sconosciuto: "Sebbene la porta alle remastered non è stata del tutto chiusa, attualmente Beamdog sta lavorando a un nuovo gioco, una propria IP. Nessun dettaglio è stato al momento rivelato", ha affermato Borisov rispondendo a un fan che chiedeva delucidazioni sui futuro progetti dell'azienda canadese. Per Beamdog si tratterebbe di un'importante novità all'interno del proprio curriculum: lo studio si è sempre concentrato, infatti, su riedizioni di vecchi classici sin dalla sua fondazione nel 2009, e una nuova IP potrebbe essere la giusta occasione per mettersi in gioco nel creare da zero una produzione completamente originale.

Per il momento tutto tace attorno a questo progetto, il suo genere (sarà magari un inedito RPG, specialità della casa?) e le sue caratteristiche, non resta quindi altro da fare se non attendere conferme ufficiali. Ricordiamo che Baldur's Gate 1&2, Planescape Torment e Icewind Dale sono disponibili su console dal 2019, assieme anche a Neverwinter Nights, tutti rigorosamente in versione Enhanced Edition. Nel frattempo ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile in Early Access, sviluppato da Larian Studios che si occuperà di lanciare sul mercato la futura versione completa del gioco.