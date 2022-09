Bear and Breakfast arriva su Nintendo Switch, insieme ad un nuovo trailer

Dopo l'annuncio della sua data d'uscita, nelle ultime ore è arrivato anche su Nintendo Switch un titolo davvero interessante: Bear and Breakfast, che si appresta anche a ricevere un nuovo trailer di presentazione ad opera del publisher: Armor Games Studios.

Bear and Breakfast è un titolo tanto semplice nella sua veste tecnico-estetica quanto rilassante, capace di offrire una fantastica avventura dalle tinte gestionali che sapranno - e hanno saputo - farsi apprezzare da tanti videogiocatori. "Il gioco è estremamente rilassante. La trama è lenta, ma ben adattata all'ambientazione" e "Questo gioco è adorabile; lento e rilassante, ma davvero bello": sono queste le frasi, ad opera degli utenti Steam, che si possono leggere sulla produzione sviluppata dal team di Gummy Cat.

Vestendo i panni di un simpatico e grazioso orso, il nostro obiettivo sarà quello di gestire interamente un Bed and Breakfast immerso nella foresta, cercando di far espandere sempre più la nostra attività. Il giocatore potrà costruire il proprio albergo, personalizzandolo in ogni suo aspetto e completando una serie di missioni le cui ricompense ci permetteranno di espandere ulteriormente il nostro B&B.

Non si può certamente dire che non si tratti di un titolo quantomeno da provare, anche in riferimento alla natura del titolo che ben si sposa con quella di Nintendo Switch. Qui di seguito, dunque, vi rimandiamo al nuovo trailer prodotto in occasione del suo arrivo sulla console ibrida di Nintendo.